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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.12.2024 15:10
  • Giriş: 01.12.2024 15:10
  • Güncelleme: 01.12.2024 15:11
Kaynak: DHA
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Artvin’de sürücüsünü kontrolünü yitirdiği kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Artvin- Yusufeli kara yolu Dokuzoğul köyü mevkiinde meydana geldi.

Murat Tokgöz’ün (37) kontrolünü yitirdiği 08 ABL 169 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Tokgöz ile yanındaki Deniz Arda Yıldırım (18) ve Vehbi Yılmaz (47) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Hurdaya dönen araç vinçle bulunduğu bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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