Kamyonet şehiriçi minibüse çarptı: 1 yaralı

Cizre Nusaybin Caddesi Ofis Canter Kavşağında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Kaza sabah saat 07.30 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre otogar istikametinden Cumhuriyet Meydanına doğru gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AGP 553 plakalı kamyonet, Şah Mahallesinden Nusaybin Caddesine çıkan 73 D 1068 plakalı şehiriçi minibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet hurdaya dönerken, kamyonet sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.