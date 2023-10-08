Kamyonet tarlaya uçtu: 3 yaralı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde kamyonetin yol kenarındaki tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet tarlaya uçtu. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 3 yaralı, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerin tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.