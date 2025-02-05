Kamyonet, TIR'a çarptı; anne ile kızı öldü, baba ile oğlu yaralı

Emre ÖNCEL/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada anne Havva Genç (28) ile kızı Asel Mina (4) hayatını kaybetti, baba Zihni (29) ile oğlu Eymen İsmail Genç (2) ise yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Havza ilçesi Yenice mevkisi Samsun-Çorum kara yolunun 76'ncı kilometresinde meydana geldi. Sağ şeritte seyreden Zihni Genç'in kullandığı 34 DRE 514 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Hüseyin O.'nun kullandığı 55 JU 948 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Zihni Genç, eşi Havva Genç ile çocukları Asel Mina Genç ve Eymen İsmail Genç, kamyonette sıkıştı. İhbarla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift ile çocukları, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Havva Genç ile kızı Asel Mina Genç, kurtarılamadı. Baba ile oğulun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

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