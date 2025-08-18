Kamyonet tıra çarptı: 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonrası meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi D-330 Karayolu üzerinde bulunan Emirgazi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin T., idaresindeki 42 HJ 471 plakalı kamyonet, Ereğli istikametinden Karapınar yönüne seyir halindeyken, Emirgazi Kavşağında aynı yönde bulunan trafik ışıklarında bekleyen Yusuf N., yönetimindeki 31 AKS 707 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Hüseyin T., yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerinin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.