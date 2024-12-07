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Kamyonet tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.12.2024 14:26
  • Giriş: 07.12.2024 14:26
  • Güncelleme: 07.12.2024 14:27
Kaynak: İHA
Kamyonet tırın dorsesine çarptı: 1 yaralı

Çankırı’da kamyonetin tırın dorsesine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, aynı istikamette seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı.

Kazada kamyonette bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan E.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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