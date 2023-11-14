Kamyonet ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerin gelen hayatını kaybeden şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Kaza, kent merkezi bağlı Saraydüzü köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 34 HA 648 plakalı kamyonet, köy girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü K.Ç., 03 BH 943 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet takla atıp yol kenarındaki şarampole devrilirken, diğer araç ise bir evin bahçesine girerek durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri M.Y.’nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer yaralılar K.Ç., R.Ç., A.S. ve H.T. ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan K.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.





