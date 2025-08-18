Kamyonet ve yolcu otobüsünün çarpışmasında 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Veysel Karani mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu’ndaki köprü altında B.A’nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.