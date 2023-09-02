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Kamyonet yan yattı 1 kişi yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 14:46
  • Giriş: 02.09.2023 14:46
  • Güncelleme: 02.09.2023 14:46
Kaynak: İHA
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Kamyonet yan yattı 1 kişi yaralı

Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda domates yüklü kamyonet, devrildi. Kazada 13 yaşındaki yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hameed Jassım isimli yabancı uyruklu vatandaşın kullandığı kamyonet, Metek TOKİ Işıklı kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyonette bulunan kasalar yere savruldu. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta bulunan 13 yaşındaki Enes Hamit J. hafif şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alandı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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