Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hastanede kurtarılamadı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletiyle kamyonete çarpan 46 yaşındaki Ersin Avcı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ersin Avcı (46) idaresindeki 48 AVN Plakalı motosiklet önde giden 48 AAC plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücü Ersin Avcı (46) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.