Kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman’da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kamyonetin altına giren motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Davut K., idaresindeki 05 DA 427 plakalı kamyonetle Bahri Y. idaresindeki 02 AED 588 plakalı motosiklet, 1.Çevre Yolu Koşu Parkı yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kamyonetin altında kaldı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bahri Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bahri Y.’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyonetin altında kalan motosiklet ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.