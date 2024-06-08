Kamyonetin altından kurtarılan kediyi ikinci kez sıkıştığı yerden itfaiye çıkardı

Ankara'da bir kamyonetin altından kurtarılan ve yaşadığı korkuyla bu sefer de kendisini çıkaran kişinin otomobiline sıkışan kedi yavrusunun imdadına itfaiye koştu.

Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinden çıkan Eda Ökten, yolun karşısında bir kamyonetin altından kedi sesi geldiğini fark etti.

Ökten'in kamyonetten çıkardığı kedi yavrusu, korkuyla kucağından kaçarak kendi aracına saklandı.

İkinci kez araca sıkışan hayvanı çıkaramayan Ökten, aracıyla yakın mesafede bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez İstasyonu'na giderek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, kurtarmak için seferber oldukları yavruyu, tespit ettikleri yerden çıkardı.