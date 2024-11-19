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Kamyonetin buzdolabına uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 13:27
  • Giriş: 19.11.2024 13:27
  • Güncelleme: 19.11.2024 13:27
Kaynak: DHA
Kamyonetin buzdolabına uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Malatya'da, kamyonetteki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu.

Arama yapılan kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonette bulunan M.B., N.Y. ve F.H.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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