Kamyonetin çarptığı 45 yaşındaki yaya öldü

Eskişehir’de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 45 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Sivrihisar - Ankara kara yolunun 16’ncı kilometresinde Babadat mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; K.A.C. isimli şahsın idaresindeki 16 F 4415 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.D. (45) isimli şahsa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, S.D’nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cenazesinin otopsi için hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.