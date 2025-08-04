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Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:11
  • Giriş: 04.08.2025 12:11
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:11
Kaynak: İHA
Kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.Ç. idaresindeki 03 KN 686 plakalı kamyonet ilçe girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü E.G.’nin kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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