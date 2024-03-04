Kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Düzce D100 Karayolu’nda kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Fevziçakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.D.(52) idaresindeki 81 plakalı kamyoneti ile D100 Karayolu Bolu istikametine seyir halinde iken yaya C.B.’ye (38) çarpması sonucu yaralandı.

112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı şahsı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldılar. Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.