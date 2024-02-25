Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Melisa E’ye Fahri G., idaresindeki 06 FT 9330 plakalı kamyonet çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan yaya Melis E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.