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Kamyonetin çarptığı yük motosikleti ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 05.08.2025 15:46
  • Giriş: 05.08.2025 15:46
  • Güncelleme: 05.08.2025 15:46
Kaynak: İHA
Kamyonetin çarptığı yük motosikleti ikiye ayrıldı: 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı 3 tekerlekli yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü ise yaralandı.
Edinilen bilgilere olay, öğlen saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı 3 tekerlekli yük motosikletine arkadan çarptı. Çarpmayla yük motosikleti ikiye ayrılırken, sürücüsü de yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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