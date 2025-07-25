Kamyonetin freni patladı, facianın eşiğinde dönüldü

Samsun’da yokuş aşağı inen bir kamyonetin freni patladı. Sürücü kaldırıma çıkarak faciayı önledi.

Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Günegül’ün (47) kullandığı 34 TZ 6437 plakalı ev eşyası yüklü kamyonetin bulvar üzerinde seyir halindeyken freni patladı. Sürücü önünde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Kamyonet kaldırım üzerinde trafik levhasını çarparak durabildi.

Kazayı yara almadan anlatan sürücü Yakup Günegül, "Rampa aşağıya iniyordum. Fren boşaldı. Fren boşalınca önümde araçlar vardı ve kırmızı ışık yanıyordu. Mecbur kaldırıma çıktım. Çıkmasam araçlara vuracaktım" dedi.

Olay yerinde polis ekipleri kamyonetin devrilme ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.