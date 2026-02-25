Giriş / Abone Ol
Kamyonetin kasasının açılan kapağı, yayaya çarptı

  • 25.02.2026 11:53
Kaynak: DHA
Alican GÜMÜŞ/PAYAS, (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Payas ilçesinde, yoldaki kamyonetin kasasının kapağı açıldı, yanından geçtiği kadın yayanın başına çarpıp yaraladı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasının kapağı aniden açılıp, yanından geçtiği kadın yayanın başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anıi güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

