Kamyonetin motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Hasan Karaaağaç mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.G., idaresindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.Ş.O., idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan M.K.I. ve A.N.G., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.