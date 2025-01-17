Kamyonetle Beyaz Saray'ın bariyerlerine çarpıp Nazi bayrağı açan sanığa hapis cezası

Kamyonetle Beyaz Saray'ın bariyerlerine çarpıp Nazi bayrağı açan Sai Varshith Kandula, 8 yıl hapse mahkum edildi.

Associated Press'in (AP) haberine göre Mayıs 2023'te kiralık kamyonetiyle Lafayette Meydanı'nın kuzey bariyerlerine çarpan Sai Varshith Kandula'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

Washington D.C. Savcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "Amerika'daki demokratik süreci ortadan kaldırmak ve Nazi ideolojisiyle beslenen diktatörlük kurmakla" suçlandığı belirtildi.

Olay sırasında yeşil kart sahibi ve yasal daimi ABD ikametgahı bulunan Kandula'nın "neredeyse iki yayaya çarpacağı" bildirilen iddianamede, "eylemlerinin ciddiyeti ile caydırıcılık" gerekçesiyle sanığa 8 yıl hapis cezası verilmesinin gerektiği kaydedildi.

İddianamede "(Olayda Kandula) Özellikle Adolf Hitler'i övdü ve bu sadece söz değildi. Kamyonu saldırıda devre dışı kaldığında (Kandula'nın) yaptığı ilk şey 'Nazi Almanyası' bayrağını açmaktı." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının "Nazi ideolojisine hayranlığından kaynaklandığını söylediği" gerekçesiyle Kandula, mahkeme tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemece 3 yıl denetimli serbestlik cezası da verilen Hint sanığın yaklaşık 57 bin dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

SINIR DIŞI EDİLEBİLİR

Kararı değerlendiren savunma avukatı Scott Rosenblum, Kandula'nın şizofreni hastası olduğunu ve "sürüngen ırkın ABD'yi yönetmek için kukla rejim kurduğuna" inancı dahil "sanrılı düşüncelerle boğuştuğunu" söyledi.

Rosenblum, "(Kandula) Tedaviye yatkın, bunun gerekliliğini anlıyor ve mevcut koşullarına yol açan eylemleri bir hastalığın ürettiğini kabul ediyor." diyerek, mahkumiyetinin yüksek ihtimalle Hindistan'a sınır dışı edilmesiyle sonuçlanacağını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

"U-Haul" firmasından kiraladığı kamyonetle, 22 Mayıs 2023'te yerel saatle 21.35'te Lafayette Meydanı'nda Beyaz Saray'ı çevreleyen kuzey bariyerlerine çarpan Kandula, kazanın ardından çantasından çıkardığı Nazi bayrağını açmıştı, olayda kimse yaralanmamıştı.

O dönemde 19 yaşında olan Kandula'nın, Gizli Servis ajanlarına amacının "Beyaz Saray'a gitmek, iktidarı ele geçirmek ve ulusun başına geçmek" olduğunu söylemişti.

Hedeflerine ulaşmak için "gerekirse Başkan'ı öldüreceğini ima eden" Kandula, geçen yıl "hükümet malına zarar verme" suçlamasını kabul etmişti.