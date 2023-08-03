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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 14:04
  • Giriş: 03.08.2023 14:04
  • Güncelleme: 03.08.2023 14:05
Kaynak: İHA
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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Sinop’ta motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü öldü.

Sinop-Erfelek yolunda geçen hafta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Mustafa Türkoğlu, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26 Temmuz Çarşamba günü Sinop-Erfelek karayolu Hasandere mevkisinde meydana gelen kazada, Mustafa Türkoğlu idaresindeki motosiklet, E.Ö. yönetimindeki amyonetle çarpışmış, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. 

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