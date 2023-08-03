Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Kaynak: İHA
Sinop’ta motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü öldü.
Sinop-Erfelek yolunda geçen hafta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Mustafa Türkoğlu, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
26 Temmuz Çarşamba günü Sinop-Erfelek karayolu Hasandere mevkisinde meydana gelen kazada, Mustafa Türkoğlu idaresindeki motosiklet, E.Ö. yönetimindeki amyonetle çarpışmış, motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı.