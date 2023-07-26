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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Sinop’ta kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 17:51
  • Giriş: 26.07.2023 17:51
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:51
Kaynak: İHA
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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop’un Erfelek ilçesi Hasandere mevkisinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 57 AAY 920 plakalı motosiklet, E.Ö. yönetimindeki 57 AAG 229 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yolun kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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