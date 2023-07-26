Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Sinop’ta kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop’un Erfelek ilçesi Hasandere mevkisinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 57 AAY 920 plakalı motosiklet, E.Ö. yönetimindeki 57 AAG 229 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yolun kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.