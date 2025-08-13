Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde meydana geldi. Tandoğan Caddesi’nde seyir halinde olan Cemal P. (27) yönetimindeki 16 BBT 011 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola dönüş yapan Seyit E. (28) idaresindeki 16 AEK 316 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.