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Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.05.2024 12:07
  • Giriş: 11.05.2024 12:07
  • Güncelleme: 11.05.2024 12:07
Kaynak: İHA
Kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay’ın Antakya ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 şahıs yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 şahsın havaya uçma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde meydana geldi. Konteyner kent girişinde meydana gelen kazada; dönüş yapmak isteyen FORD marka kamyonetle, motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 genç şahıs yakalandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anında motosiklette bulunan şahısların çarpışmanın etkisiyle uçtuğu anlarsa kameraya yansıdı. 

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