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Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 14:47
  • Giriş: 30.01.2025 14:47
  • Güncelleme: 30.01.2025 14:47
Kaynak: DHA
Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Fares A. (49), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Fares A. yönetimindeki 16 MC 4063 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Emin H. (22) yönetimindeki 16 AZS 021 kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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