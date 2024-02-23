Kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Side Mahallesi Kemer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ali Avşar’ın kullandığı 07 BAS 297 plakalı kapalı kasa kamyonet ile aynı istikamette gitmekte olan Cevdet Karakuş’un kullandığı 34 CAS 611 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Cevdet Karakuş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.