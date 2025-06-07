Kamyonetler çarpıştı, sürücülerden biri yaralandı

Mersin’in Mut ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi Salı Pazarı Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.G. idaresindeki 33 U 6450 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 33 U 2099 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonetlerden biri devrildi, sürücülerden İ.G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.