Kamyonette bulunan 120 kilo esrara 2 tutuklama

Amasya'da durdurulan kamyonette ele geçirilen 120 kilogram esrar ile ilgili gözaltına alınan sürücü Muhammed Ç. (24) ile yanındaki Ersin B. (34), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yol kontrolü sırasında Muhammed Ç. yönetimindeki kamyoneti, şüphe üzerine durdurdu. Muhammed Ç. ve araçtaki Ersin B.'nin çelişkili ifadeleri sonrası kamyonetin şasi ve kasa arasındaki doğal boşluk alanının metal parça ile kapatıldığı tespit edildi.

Metal parçalar sökülerek yapılan detaylı aramada, kamyonetin kasa kısmında, taban sacı kaldırıldığında gizlenmiş 149 parça halinde, toplam 120 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.