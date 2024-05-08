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Kamyonette çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Ajans Haberleri
  • 08.05.2024 13:08
  • Giriş: 08.05.2024 13:08
  • Güncelleme: 08.05.2024 13:08
Kaynak: İHA
Kamyonette çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi sanayi sitesinde meydana gelen araç yangını ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre yangın Kozlu ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonetin motor kısmından çıktığı iddia edilen yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler kamyonete soğutma çalışması yaparak alevler büyümeden kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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