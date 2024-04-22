Kamyonette yüklü elmalar yola döküldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü elmalar yola döküldü.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Eğirdir'den Isparta yönüne giden Ömer Yeşilyurt'un kullandığı 07 ASR 501 plakalı kamyonetin savrulması sonucu kasada yüklü elmalar yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yoldaki elmalar Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer'in belediye ekiplerini olay yerine göndermesiyle yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından temizlendi. Yol yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından açıldı.
Kamyonet şoförü Ömer Yeşilyurt, "Elmaları Eğirdir'den yükledim Antalya'ya gidiyordum. Yokuşu çıkarken 2 araç sağ sol yaptı, kabak benim başıma patladı. Arkadan 2 paletim devrildi, canımıza gelmedi" dedi.