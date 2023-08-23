Kamyonla çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Acıbadem yolu ile mezbaha yolu kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu Katı Atık Arıtma Tesisine gübre taşıyan Murat R.S. idaresindeki kamyon Acıbadem yolundan önüne çıkan plakasız yabancı uyruklu Haşim A.’ya ait elektrikli bisiklete ile çarpıştı.

Kaza sonrası kamyon şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı elektrikli bisiklet sürücüsü Haşim A. yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.