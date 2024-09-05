Kamyonla çarpışan kamyonet ikiye ayrıldı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'da kamyonla çarpışıp ikiye ayrılan kamyonetteki 3 kişi öldü, yaralanan sürücüler ise hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erzurum- İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkinde meydana geldi. M.K.A. yönetimindeki kamyonet ile İ.K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada ikiye bölünen kamyonetteki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.K.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ölün 3 kişinin cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.