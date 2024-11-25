Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Halil Koca, hayatını kaybetti.

Kaza, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen Ş.T. (51) yönetimindeki 23 HC 613 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen Halil Koca idaresindeki 26 AJZ 032 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Koca, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Koca’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Halil Koca’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Ş.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.