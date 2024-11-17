Kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Deliçay mevkiinde yaşandı. E.P. yönetimindeki 31 ASF 198 plakalı kamyon, H.T. idaresindeki römorklu traktörle çarpıştı.
Kazada, hurdaya dönen ışıklandırmasız traktörün sürücüsü yaralandı.
Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgeye gelerek trafik önleme aldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.