Kamyonlardan dökülen çamur nedeniyle aynı yerde 5 kaza meydana geldi

Küçükçekmece’de inşaat firmasının kamyonlarından dökülen çamur nedeniyle yolda kazalar meydana geldi. Aynı noktada beşinci kez motosiklet kazası meydana gelirken 5 motosiklet sürücüsü de yaralandı.



Kaza, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat firmasına ait hafriyat kamyonlarından yola çamur döküldü. Çamur nedeniyle kayganlaşan yolda motosiklet kazası yaşandı.

Sabah saatlerinden itibaren 5’nci kez motosiklet kazası yaşandığı öğrenildi. Meydana gelen kazalarda 5 motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve Küçükçekmece Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden biri de 34 FYF 774 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Avcı oldu. Avcı’ya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Avcı’yı ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri ise hafriyat kamyonlarını durdurarak sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin daha önce iki sefer firma hakkında cezai işlem uyguladığı, son yaşanan kazalar nedeniyle tekrar ceza kesileceği öğrenildi.



Kazada hasar alan motosiklet ise sürücünün arkadaşları tarafından alındı. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmasıyla yoldaki çamur temizlendi.