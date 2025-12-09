Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kamyonun açık kalan damperi, trafik lambasına çarptı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2025 16:51
  • Giriş: 09.12.2025 16:51
  • Güncelleme: 09.12.2025 16:51
Kaynak: DHA
Kamyonun açık kalan damperi, trafik lambasına çarptı

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-HATAY'ın Antakya ilçesinde kamyonun açık kalan damperi, trafik lambasına çarptı. Kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Narlıca-Antakya kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen şoförün kullandığı kamyon, damperi açık halde kara yoluna çıktı. Bir süre sonra açık kalan damper, yol üzerindeki trafik lambasına çarptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, trafik ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol