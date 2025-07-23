Kamyonun açık unutulan damperi yön levhasına çarptı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde asfalt dökme işleminin ardından kamyonun açık unutulan damperi yön levhasına çarptı. Kaza nedeniyle kamyonda ve levhada hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Tayakadın mevkiinde saat 17.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün asfaltlama çalışması yürüttüğü Hastal-Kemerburgaz yolunda ilginç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, kapalı yolda asfalt dökümünün ardından hafriyat kamyonunun damperi açık unutuldu. Araç yoluna devam edince açık unutulan damper yönlendirme levhasına çarptı. Tabelalar ve kamyonda hasar oluştu. Oluşan hasar dron kamerasıyla görüntülendi.