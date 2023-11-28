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Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Sudem yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.11.2023 12:13
  • Giriş: 28.11.2023 12:13
  • Güncelleme: 28.11.2023 12:13
Kaynak: DHA
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Sudem yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Sudem Aynura Ş. (10), yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Park halindeyken Davut G.’nin hareket ettirdiği 41 KE 246 plakalı kamyon, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Sudem Aynura Ş.’ye çarptı. Kazada, Sudem Aynura Ş. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudem Aynura Ş. gelen ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Davut G., ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürüldü. 

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