Kamyonun çarptığı otomobilin sürüklendiği kaza kamerada

Ankara’da kamyonun çarptığı otomobil yaklaşık 500 metre sürüklendi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 30 Temmuz akşamı saat 18.45 sıralarında Keçiören ilçesi Kafkas Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonu önünde giden otomobile çarparak yaklaşık 500 metre sürükledi. Durumun farkına çevredeki vatandaşların uyarıları sayesinde varan kamyon sürücüsü ile çarptığı otomobilin şoförü kazayı yara almadan atlattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Dükkanımızın önüne kadar sürükledi otomobili"

Kamyon şoförünü uyararak durmasını sağlayan esnaf Mustafa Açıkgöz, "Kamyon sürücüsü otomobili önüne alarak 500 metre sürükledi. Dükkanımızın önüne kadar sürükledi otomobili. Kamyon sürücüsü olayın farkına varmamış. Çarptığı araçtaki sürücüyü dışarıya çıkardım. Polisler geldi, incelemelerde bulundu. Araç sürücüsünün durumu iyiydi, herhangi bir yarası yoktu. Kamyoncuya durumu sorduğumda, ’Görmedim ağabey. Tekere taş geldi zannettim’ dedi. Otomobil en az 500 metre sürüklendi. Kamyoncuyu ben durdurdum" dedi.