Kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada, ölü sayısı 3’e çıktı

Gaziantep'te kamyonun hafif ticari araca çarptığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş (35) da 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 25 Ağustos günü İbrahimli Mahallesinde meydana geldi. Hasan Çevik (39) yönetimindeki 27 AKT 905 plakalı kamyon, önünde ilerleyen Mustafa Yoldaş'ın kullandığı 34 FBY426 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kamyon şoförü Hasan Çevik kaza yerinde, hafif ticari araçtaki Tansel Deniz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yoldaş ise bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mustafa Yoldaş’ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.