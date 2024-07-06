Kamyonun kopardığı elektrik teli yangına neden oldu
Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyon damperi elektrik hattını kopardı, çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.
Kaynak: İHA
Olay ilçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Harfilli Mahallesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, yük taşıdığı belirtilen kamyonun damperi mahalle arasındaki elektrik hattını kopardı.
Kopan elektrik telinden etrafa saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Rüzgarında etkili olduğu anda alevler hızla evlere doğru ilerleyince panik yaşandı.
Örtü yangını vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.