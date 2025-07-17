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Kamyonun restoran bahçesine düştüğü kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 12:03
  • Giriş: 17.07.2025 12:03
  • Güncelleme: 17.07.2025 12:03
Kaynak: DHA
Kamyonun restoran bahçesine düştüğü kaza kamerada

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Antakya ilçesinde kamyonun 8 metre yükseklikten restoranın bahçesine düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 14 Temmuz'da gece saatlerinde Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten bir restoranın bahçesine düştü. Kazada kamyonun çarptığı 1 kişi ile M.T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

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