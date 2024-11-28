Kan grubu için kendisinden kan isteyen doktora saldırdı

İstanbul Güngören'de ehliyet için rapor almaya çalışan şahıs, kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Güngören’deki bir aile sağlığı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi ehliyet için sağlık raporu almaya geldi.

Sağlık ocağında çalışan aile hekimi, şahsa kan grubu için kan vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen şahıs, doktora saldırıp küfür etmeye başladı. Görüntülerde, şahsın ‘yıkarım burayı, bana rapor vereceksiniz’ dediği duyuldu.