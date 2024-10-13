Kan parası değil yardımmış!

İstanbul Valiliği ile o dönem AKP tarafından yönetilen Sancaktepe Belediyesi ortaklaşa yaptığı kaçak inşaatta üç küçük çocuğun göz göre göre ölmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Çocuklarının ölümünden sorumlu olan İstanbul Valiliği’nin aileye milyonlarca lira verdiği ortaya çıktı.

2 Ekim 2023 Pazartesi akşamı kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın isimli üç kardeşin cansız bedenleri, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Hilal Mahallesi’ndeki inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların oyun oynarken su dolu temele düşerek hayatlarını kaybettiği iddia edildi. Ardından devlet eliyle imza atılan skandallar zinciri açığa çıktı.

Sancaktepe Belediyesi, 600 metrekarelik arsanın imar planını cemevi yapmak için değiştirdi. Ancak plan değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde onaylanması beklenmeden, 30 Temmuz 2023’te İstanbul Valisi Davut Gül, dönemin Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı bir törenle “Birlik Cemevi’nin” temeli atıldı. Değiştirilen plan onaylanmadığı için de inşaat ruhsatsızdı ve hatta İBB’den hafriyat için izin dahi alınmadığı anlaşıldı. O dönem Sancaktepe Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan AKP’li Şeyma Döğücü ise itiraf niteliğinde açıklamalar yaparak, “Birlik Cemevi’ne size arazi vereceğiz demiştik. Arsayı belirledik.

Valilik ile konuştuk, onlar da cem evinin kaba inşaatını üstlendiler. Cem evinin bizi aceleye getirmesiyle onları kıramadık ve temeli attık” demişti.

Döğücü, “Neden inşaat ruhsatı ve hafriyat izinlerini almadınız?” sorusuna da “Biz çalışmaya başlayalım prosedür arkadan gelsin dedik” şeklinde yanıt vermişti.

SUYU FARK ETMEMİŞ!

Döğücü, ‘50 santimlik temel kazısı yapıldığını ve ruhsata bu yüzden gerek olmadığını’ iddia etse de olay yerinin fotoğrafların metrelerce derinliğinde temel kazısı yapıldığı görülmüştü. Uzmanlar ise “İnşaat alanında biriken suyun da dalgıç pompalar ile boşaltılması gerektiğini” ifade ederek ihmallere dikkat çekti.

Belediye Başkanı Döğücü “Suyu neden boşaltmadınız?” şeklindeki soruyu da “Fark etmedik” diye cevap vermişti. İstanbul Valisi Davut Gül’e o dönem soruları yanıtsız bırakmıştı.

6,5 MİLYON TL VERİLDİ

Olayın üzerinden bir yıl geçse de bu süreçte yargı sürecinin akıbeti kamuoyu ile paylaşılmadı. İstanbul Valiliği ile Sancaktepe Belediyesi’nin kamu görevlilerinin yargılanıp yargılanmadığı yönelik sorular hep yanıtsız kaldı.

BirGün’ün ulaştığı, yaşamını yitiren üç çocuğun babası Ayvaz Sağın ise Valilik’ten para aldığını bir yıl sonra açıkladı. Sağın, “İstanbul Valisi cenazeye gelmişti o para verdi. O zaman 6 milyon 500 bin TL falan verdi. Sizi destekliyoruz dedi sonra bizi çağırdı ve para verdiler. Valilik hesabından yatırıldı bu para. ‘Ev alın diye veriyoruz’ dediler” şeklinde konuştu.

İstanbul Valiliği yetkilileri de aileye para verildiğini kabul etti. Paranın İstanbul Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan aileye verildiği belirtilerek, “Olaya dair kamu davası sürüyor. Aile üç evladını kaybetti ve onları nispeten rahatlatmak için, maddi durumları olmadığı için bu para verilmiş. Kan parası gibi algılansın istemeyiz” denildi.