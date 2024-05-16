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Kanada, 4 İsrailli yerleşimciye yaptırım uyguladı

Ajans Haberleri
  • 16.05.2024 22:17
  • Giriş: 16.05.2024 22:17
  • Güncelleme: 16.05.2024 22:17
Kaynak: İHA
Kanada, 4 İsrailli yerleşimciye yaptırım uyguladı

Kanada, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan 4 İsrailli yerleşimciye yaptırım uyguladı. 
Filistin’in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan İsrailli yerleşimcilere Batılı ülkeler yaptırım uygulamaya devam ediyor.

 Kanada, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan 4 İsrailli yerleşimciye yaptırım uyguladı. Kanada, "aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler" olarak tanımladığı kişilere karşı ilk kez yaptırım uygulamış oldu. Daha önce ABD ve İngiltere’de çok sayıda İsrailli yerleşimciye yaptırım uyguladı.

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