Kanada-ABD arasında kriz derinleşiyor: "Saygısız tutumu tehdit oluşturuyor"

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin şimdiye kadar kendilerine "saygısız bir tutum" sergilediğini belirterek, bu tavırların "esasında bir tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

Joly, CNN'e verdiği röportajda ABD-Kanada ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD'den gelen "tehditlere" karşı kendilerini savunmaları gerektiğini aktaran Joly, "Başkan Trump, eninde sonunda bizi topraklarına katmak için ekonomimizi zayıflatmak istiyor" ifadesini kullandı.

"SİYASİ SÖYLEMDEN FAZLASI"

Joly, Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet", ülkenin Başbakanı Justin Trudeau'yu da "vali" olarak nitelendirmesine değinerek, Trump yönetiminin kendilerine şimdiye kadar "oldukça saygısız" bir tutum sergilediğini söyledi.

Bunların siyasi söylemden fazlası olduğunu ve "esasında bir tehdit oluşturduğunu" belirten Bakan Joly, "Dünyanın olan biteni görmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Avrupa, Japonya, Güney Kore ile yakın temaslarda bulunmak istediklerini ifade eden Joly, Meksika'yla ortaklıklarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Joly, Kanada'yı ABD'nin "komşusu, ortağı ve en iyi arkadaşı" olarak nitelendirerek, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine katılmayan birçok ABD'linin kendilerinden özür dilediğini aktardı.

Kanada'dan ithal edilen mallara yönelik yüzde 25 gümrük tarifelerine ilişkin Joly, ülkece birlik içinde hareket etmenin tarifelerden kaynaklanan olumsuz etkileri telafi edeceğini kaydetti.

Kanada'nın ABD'nin en büyük ticari ortağı olduğuna dikkati çeken Joly, "ticaret savaşı" olarak nitelendirdiği tarife meselesinin eş zamanlı olarak ABD ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini ve bu durumun kimsenin çıkarına olmadığını belirtti.

KANADA VE MEKSİKA'YA GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilmesine yönelik kararnameyi imzalamıştı. Kanada'dan ithal edilen enerji kaynaklarına yüzde 10'luk daha düşük tarife getirilirken, bu tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta Kanada ve Meksika'nın sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşısında tarifelerin uygulanmasını 1 ay süreyle durdurmuştu.

Sürenin dolmasıyla ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yönelik askıya alınan yüzde 25 gümrük vergileri, 4 Mart'ta yürürlüğe girmişti.

Bunun üzerine Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkesinin ABD'den yaptığı 155 milyar dolar değerindeki ithalata aynı oranda ek gümrük vergisi ekleyerek karşılık vereceğini açıklamıştı.