Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına karşı "hazırlıklı" olduğunu duyurdu

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmasının ardından, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız." açıklamasında bulundu.

Trudeau, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı,

Kabinesiyle bir araya geldiğini aktaran Trudeau, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Trudeau, "Bunu istemiyoruz ama hazırlıklıyız. İlerleyen saatlerde Kanada halkına sesleneceğim." bilgisini verdi.