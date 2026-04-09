Kanada Başbakanı Carney'den "Lübnan" çağrısı; Dışişleri'nden ise İsrail'e kınama

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese Lübnan'ın da dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesi "çok kırılgan" şeklinde niteleyen Carney, "(ABD-İran) ateşkesinin Lübnan'ı da kapsaması gerekiyor" diye konuştu.

Carney, Lübnan'da Hizbullah'ın "kontrol altına alınması" gerektiğini belirterek, Kanada'nın bu konuda Beyrut yönetimine destek olmak için "etkisini" kullanabileceğini ifade etti.

Öte yandan Carney, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik yaptırım uygulamayı da reddetti.

NATO hakkında da yorum yapan Carney, "Özünde biz güçlü bir NATO ülkesiyiz" diyerek Kanada'nın savunma harcamalarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtti.

Carney, Ottawa'nın bazı NATO ortaklarıyla işbirliğini güçlendirdiğini ifade ederek, ittifaka yönelik yaklaşımlarının "sağlam" kalacağını söyledi.

KANADA'DAN KINAMA

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, "kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu. Anand, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesi hakkında açıklama yaptı. Uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunmasının zorunlu olduğuna dikkati çeken Anand, İsrail'i Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırdı. Anand, "İsrail tarafından Beyrut dahil Lübnan genelinde düzenlenen, sivillerin ölümüne yol açan ve sivil altyapıyı hedef alan hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı. İsrail ve Hizbullah'a kalıcı ateşkes uygulama ve buna bağlı kalma çağrısı yapan Anand, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin kararların uygulanması gerektiğini belirtti.